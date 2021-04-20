الجيش التشادي يعلن عن مجلس عسكري انتقالي بقيادة نجل ديبي

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن الجيش التشادي، اليوم الثلاثاء، عن تشكيل مجلس عسكري انتقالي بقيادة محمد إدريس ديبي نجل الرئيس الراحل.

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وفاز الرئيس المنتهية ولايته إدريس ديبي إتنو بعهدة رئاسية سادسة في الانتخابات التي انتظمت في تشاد في الـ 11 من أبريل ، وذلك بعد ظفره بنحو 79,32% من أصوات الناخبين الذين بلغت نسبة مشاركتهم في الاقتراع 64,81%.

وفاز ديبي الذي يحكم البلاد منذ أكثر من 30 عاما منذ الدور الأول بحسب اللجنة الانتخابية. ويتعين على المحكمة العليا إقرار هذه النتائج بعد البت في طعون محتملة. .