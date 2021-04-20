مصر.. تعيين مسؤول جديد للسكة الحديد على خلفية حادث القطار الأخير

ابوظبي - سيف اليزيد - عبد الله أبو ضيف (القاهرة)

أعلنت وزارة النقل المصرية إقالة المسؤول عن مرفق السكة الحديد المهندس أشرف رسلان من منصبه، وذلك على خلفية التحقيق في حادث انفصال 4 عربات عن قطار القليوبية الأخير والذي أودى بحياة 11 مواطنًا فيما أصيب حوالي 100 آخرين.

وكلف وزير النقل المصري الفريق كامل الوزير، المهندس مصطفى أبو المكارم رئيسا للهيئة، حيث اعتبر أن التعديل جاء لطبيعة المرحلة القادمة والتي تتطلب الدفع بعدد من الكفاءات لاستكمال مسيرة التطوير الشامل لمنظومة السكك الحديدية الجاري تنفيذها وتقديم خدمات أفضل، والعمل على مدار الساعة لخدمة جمهور الركاب وبذل مزيد من الجهد للارتقاء بمرفق السكك الحديدية، هذا المرفق الحيوي الهام الذي ينقل ملايين الركاب سنويا.

ويعتبر حادث القطار الأخير هو الثالث في شهر واحد بعد حادث قطار سوهاج ثم الشرقية وطوخ في شهر رمضان المبارك، حيث من المقرر أن يلقي وزير النقل الفريق كامل الوزير بيانا أمام مجلس النواب لعرض خطة تحديث مرفق السكك الحديدية وتفسيره لحوادث القطارات الأخيرة في الوقت الذي تعمل الدولة على التطوير المتكامل.