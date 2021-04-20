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إسرائيل ترصد إصابات بسلالة كورونا الهندية

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ابوظبي - سيف اليزيد - قال مسؤول صحة، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل سجلت ثماني إصابات بسلالة فيروس التي اكتشفت لأول مرة في الهند، مضيفاً أنها تعتقد أن لقاح فايزر/بيونتيك فعال على نحو جزئي على الأقل في مقاومتها.
وذكرت وزارة الصحة أن سبع إصابات بهذه السلالة اكتشفت في إسرائيل في بادئ الأمر في الأسبوع الماضي بين وافدين من الخارج خضعوا منذ ذلك الحين لفحوص مبدئية.
وقال هيزي ليفي المدير العام للوزارة لإذاعة كان الحكومية "الانطباع هو أن لقاح فايزر فعال في مقاومتها، وإن كانت فعاليته محدودة"، وأضاف أن هناك ثماني إصابات بهذه السلالة في إسرائيل في الوقت الراهن.
وانتهت إسرائيل من تطعيم نحو 81 بالمئة من المواطنين أو المقيمين الذين تتجاوز أعمارهم 16 عاماً ضد مرض كوفيد-19. وتراجعت بشدة مستويات الإصابة بالمرض ودخول المستشفيات.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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