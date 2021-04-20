الجيش التشادي يعلن مقتل الرئيس التشادي في مواجهات مع المتمردين

أعلن الجيش التشادي، الثلاثاء، وفاة الرئيس إدريس ديبي متأثراً بإصابته خلال معارك على الجبهة ضد المتمردين في شمال البلاد خلال عطلة نهاية الأسبوع، وذلك غداة إعلان إعادة انتخابه في منصب رئيساً للبلاد، بحسب ما ذكر التلفزيون الرسمي للدولة.



وقال الناطق باسم الجيش في البلاد، عزم برماندوا أغونا، إن "رئيس الجمهورية إدريس ديبي ايتنو لفظ أنفاسه الأخيرة مدافعاً عن وحدة وسلامة الأراضي في ساحة المعركة". وأضاف: "نعلن ببالغ الأسى للشعب التشادي نبأ وفاة ماريشال تشاد الثلاثاء في 20 نيسان/أبريل 2021".



من جانبها، أعلنت وسائل إعلام محلية بأن هناك إجراءات عدة، منها حل الحكومة والبرلمان وتشكيل مجلس عسكري انتقالي برئاسة نجل الرئيس الراحل.



