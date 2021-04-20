الصومال.. مقتل إرهابيين بينهم قيادي بارز بحركة الشباب واعتقال آخرين في عملية أمنية

محمد الفلاح - الثلاثاء 20 أبريل 2021

كشف مسؤول عسكري صومالي عن مقتل إرهابيين اثنين بينهم قيادي بارز بحركة الشباب واعتقال آخرين في عملية أمنية بمحافظة شبيلى الوسطى.



وقال أبشير محمد محمود، قائد الوحدة الثالثة في الجيش الصومالي، إنهم نفذوا عملية تمشيط على طول الطريق الذي يربط بلدتي بلعد وجوهر، أوقعت خسائر في صفوف مسلحي حركة الشباب ، وفقا للعين.

وأضاف محمود لإذاعة صوت الجيش اليوم الثلاثاء: "قتلت قواتنا قائدًا بارزًا لحركة الشباب كان مسؤولاً عن زرع الألغام الأرضية في محافظة شبيلى الوسطى (جنوب)".

وأوضح أن "القوات قتلت أيضًا حارسه الشخصي واعتقلت اثنين آخرين من كبار قادة حركة الشباب في العملية" .

وتقاتل حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة الحكومة في الصومال منذ ما يزيد على عقد كامل، وتقترف جميع أنواع الجرائم بحق الإنسان.

ومؤخرا، كثفت القوات الحكومية الصومالية عملياتها ضد الحركة في المحافظات الجنوبية وأسقطت العديد من قادتها ما بين قتيل ومعتقل، لكن المسلحين ما زالوا يسيطرون على بعض المناطق الريفية، وينفذون الكمائن ويزرعون الألغام الأرضية.