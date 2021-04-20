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مقتل 8 من الشرطة الأفغانية فى هجوم لحركة طالبان

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الدمام - شريف احمد - أفادت مصادر في أفغانستان بمقتل 8 من رجال الشرطة وإصابة 3 آخرين بجروح، وذلك في هجوم شنته حركة "طالبان" على موقعهم في منطقة "زيباك" بإقليم "بدخشان" شمال شرق البلاد.

ونقلت قناة "طلوع" الأفغانية، اليوم الثلاثاء، عن هذه المصادر قولها: إن الهجوم أسفر أيضا عن سقوط ضحايا في صفوف حركة "طالبان"، وذلك بعد اندلاع اشتباكات بين الجانبين.

ويأتي تصاعد العنف وسط تعثر جهود السلام والإعلان عن انسحاب القوات الأمريكية من البلاد.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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