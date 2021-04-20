شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تسجل 8164 إصابة جديدة بكورونا و379 وفاة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت روسيا اليوم الثلاثاء تسجيل 8164 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بينها 1996 في موسكو، ليرتفع مجمل الإصابات على مستوى البلاد إلى أربعة ملايين و718854 حالة.

كما سجلت السلطات 379 وفاة أخرى جراء الإصابة بالفيروس، مما يرفع الإجمالي إلى 106307.

وسجلت وكالة الإحصاءات الاتحادية، التي تجري إحصاء منفصلا، مجمل وفيات أكبر بكثير تجاوز 225 ألف وفاة من أبريل نيسان عام 2020 إلى فبراير شباط من العام الجاري.