شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الصين: لا نسعى إلى الهيمنة ولن نشارك فى سباق تسلح والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الرئيس الصينى شى جين بينج اليوم الثلاثاء، إن بلاده لن تسعى أبدا إلى الهيمنة أو التوسع أو مناطق النفوذ، بغض النظر عن مدى القوة التى قد تصل إليها، مؤكدا فى الوقت نفسه أن الصين لن تشارك أبدا فى سباق تسلح.

جاء ذلك فى كلمة عبر الفيديو ألقاها الرئيس الصينى اليوم فى حفل افتتاح المؤتمر السنوى لمنتدى بوآو الآسيوى لعام 2021 المنعقد فى مدينة "بوآو" بمقاطعة "هاينان" جنوبى الصين.

وشدد بينج على معارضة الصين "حرب باردة" جديدة أو مواجهة أيديولوجية بأى شكل من الأشكال.

وأوضح بينج "جعلت جائحة كوفيد-19 الأمر أكثر وضوحا للناس فى جميع أنحاء العالم، وهو أنه يجب علينا رفض عقلية الحرب الباردة، وتفكير اللعبة الصفرية، ومعارضة حرب باردة جديدة أو مواجهة أيديولوجية بأى شكل من الأشكال".

وتابع أن "عالم اليوم يحتاج إلى العدالة وليس إلى الهيمنة، يجب التعامل مع الشؤون العالمية من خلال مشاورات مستفيضة، ويجب تحديد مستقبل العالم من خلال العمل المشترك من قبل جميع الدول، ويجب ألا نسمح بفرض القواعد المصاغة من قبل دولة أو دول قليلة، على دول أخرى ولا نسمح للأحادية التي تنتهجها دول معينة بتحديد مسار العالم بأسره، ويتعين على الدول الكبرى أن تتصرف بطريقة تليق بوضعها وبإحساس أكبر بالمسؤولية".