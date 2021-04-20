شكرا لقرائتكم خبر عن 1443 إصابة جديدة بفيروس كورونا في تايلاند والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت السلطات التايلاندية اليوم الثلاثاء تسجيل 1443 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة بالفيروس 45 ألفاو185 حالة.

ونقلت صحيفة بانكوك بوست عن السلطات القول إنه تم تسجيل أربع حالات وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 108 حالات.

وقالت وزارة الصحة العامة إنها وضعت خطة للتعامل مع ارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا من خلال السماح للمرضي الذين يعانون من أعراض أقل خطورة بالخضوع للعزل المنزلي لتوفير أسرة المستشفيات للحالات الأكثر خطورة.