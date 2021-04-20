إطلاق تجهيز مفردات التموينية الموحدة الثانية لرمضان والحصة الثالثة للسكر والزيت

وذكر المكتب الاعلامي للوزارة في بيان ورد للسومرية، أن "وزير التجارة علاء الجبوري تفقد آليات التجهيز لوكلاء المواد الغذائية في مركز مبيعات الرصافة"، مبيناً أنه "اطلع ميدانياً على تجهيز المواطنين والتقى الوكلاء وطالب برفع كل العراقيل التي تقف عائقاً أمام الوكلاء والمواطنين لاستلام حصصهم ".وأضاف أن "الجبوري أكد خلال تفقده لمركز مبيعات الرصافة على أهمية ايصال مفردات البطاقة التموينية الى المواطنين في أسرع وقت من خلال خطة تجهيز شاملة تشرف عليها إدارات شركات الغذاء ودائرتا التخطيط والمتابعة والرقابة التجارية واللجنة المركزية لمتابعة تنفيذ الخطة التسويقية المعدة من شركات الغذاء ".

وتابع أن "الوزير أشرف على عمليات التجهيز لمفردات البطاقة التموينية الموحدة الاولى المخصصة لشهر رمضان في بغداد والمحافظات التي جهزت قبل حلول الشهر الفضيل، فضلا عن زيارة عدد من وكلاء المواد الغذائية في بغداد ومواقع التجهيز وإنتاج مادة طحين في شركات الغذاء للاطلاع بشكل مباشر على آليات الاستلام والتجهيز".

