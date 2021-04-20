شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تشتري 20 مليون جرعة من لقاح «سينوفارم» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة- رويترز

قالت وزارة الصحة، الثلاثاء، إن مصر اتفقت على شراء 20 مليون جرعة من لقاح مضاد لوباء «كوفيد-19» تنتجه شركة «سينوفارم» الصينية ومن المتوقع أن تتسلم الدفعة الأولى والتي تشمل 500 ألف جرعة هذا الشهر.

ويعزز الاتفاق جهود التطعيم في مصر التي يبلغ عدد سكانها نحو مئة مليون نسمة، ولم تتلق حتى الآن سوى ما يزيد قليلا عن 1.5 مليون جرعة من لقاحي «سينوفارم» و«أسترا زينيكا»، وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت مصر إنها تستعد لإنتاج 80 مليون جرعة من لقاح تنتجه شركة «سينوفاك» الصينية.