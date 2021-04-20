شكرا لقرائتكم خبر عن 15 قتيلاً جراء أعمال عنف إثنية جديدة في إثيوبيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أديس أبابا- أ.ف.ب

قُتل 15 شخصاً على الأقل، بينهم شرطي، في أحدث حلقة من أعمال العنف الإثنية في إقليم أمهرة بإثيوبيا، ليضافوا إلى مئات آخرين، وفق ما أفاد مسؤولون حكوميون محليون، الاثنين. وأشار المسؤولون إلى أن عشرات المنازل احترقت ونزح آلاف السكان منذ، الأربعاء، ولجأ معظمهم إلى المدارس والملاعب.

وقال وندوسن زيليك، المسؤول الطبي في انستوكا في منطقة شمال شوا الإدارية: «قمت بمعالجة أكثر من 30 جريحاً وقُتل أكثر من 10 أشخاص»، واصفاً ً«عمليات القتل والتهجير واحتراق المنازل على نطاق واسع» بأنها «غير مسبوقة». وأوضح أن «جميع الضحايا أُصيبوا بطلقات نارية».

في بلدة ماجتي الواقعة في شمال شوا، قُتل أربعة مزارعين وشرطي في حادثين منفصلين، بحسب ما ذكر مسؤول في البلدية.

ولفت المسؤولان إلى أنهما يتوقعان حصيلة أكبر بكثير. وفي أوائل نيسان/إبريل، قال كبير الوسطاء الإثيوبي إيندال هايلي، إن أكثر من 300 شخص قتلوا وأصيب أكثر من 300 خلال أعمال العنف التي استمرت عدة أيام في آذار/مارس في منطقتي شوا وأورومو في إقليم أمهرة.

وأعلن الجيش الإثيوبي، الأحد، نشر قوات في أمهرة للحد من أعمال العنف بين إثنيتيّ الأورومو والأمهرة، وهما الأكثر عدداً في البلاد، بعد تجدد العنف.

وتسكن منطقة أمهرة غالبية من المجموعة العرقية التي تحمل الاسم نفسه، وهي ثاني أكبر منطقة في إثيوبيا ولكنها الأكثر تضرراً من العنف، فيما يسكن الأورومو منطقة تحمل اسمهم، وهم أكبر مجموعة عرقية في البلاد.