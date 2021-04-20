شكرا لقرائتكم خبر عن يارا: اللهجة المصرية قريبة من قلبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: أحمد الروبي

حققت يارا نجاحاً في مصر والوطن العربي عبر مجموعة من الأغاني المصريّة منها «انت مني» و«بيت حبيبي» وأيضاً ضمن تترات المسلسلات الرمضانية «مين قال» وغيره، وعادت هذا العام لتطلق تتراً جديداً باللهجة المصريّة، بأغنية «كله بالحب» التي تحمل اسم المسلسل الرمضاني «كله بالحب».

الأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان عزيز الشافعي، توزيع أحمد عادل، رؤية فنية محمد حامد، وسجلتها يارا في دبي، وعبرت يارا لـ ”الخليج 365”، عن سعادتها بغناء تتر «كله بالحب»، وأشارت إلى أن اللهجة المصرية قريبة من قلبها.

وكانت يارا قامت بإطلاق "تتر" باللهجة المغربية في مطلع إبريل الجاري تحت عنوان «آه ع المكتوب» للمسلسل المغربي «ولاد العم» الذي سيعرض على قنوات mbc عقب انتهاء رمضان، كما تطلق يارا ألبومها الخليجي الجديد بعد عيد الفطر المبارك بعد أن حصدت الملايين من المشاهدات من خلال أغنيتي «غير الناس» و«ما ودعوني».