شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي للكوميديا».. ينطلق 13 مايو بفقرات مضحكة وعروض ترفيهية وموسيقية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف مهرجان دبي للكوميديا عن أسماء المشاركين في فعالياته التي تعود بنسخة أكبر وأكثر ترفيهاً خلال الفترة بين 13 و22 مايو/ أيار المقبل، في عدة مناطق بدبي، بتنظيم من جدول فعاليات دبي وإنتاج براج ولايف نيشن، ودي إكس بي لايف. وتستضيف مدينة جميرا فعالية «كوميدي بيزار» على مدى 10 ليال مفعمة بالفقرات المضحكة والعروض الترفيهية والموسيقية وخيارات الطعام الشهي، وغيرها.

وتضم قائمة المشاركين في نسخة هذا العام باقة من ألمع نجوم الكوميديا العالميين، أمثال جاد المالح، وإيدي جريفين، وماز جبراني، ونمر، والمواهب الروسية الشهيرة أليكساندر ريفا، وميخائيل جالوستيان، ويفجيني تشيباتكوف. وتقام فعاليات المهرجان على مدى 10 أيام في عدة مناطق بدبي، لتمنح عشاق الترفيه جرعة من الضحك والتجارب الترفيهية التي تحلو مشاركتها مع العائلة والأصدقاء والأحبة ضمن بيئة آمنة ومسلية للغاية. كما تضم نسخة هذا العام مجموعة واسعة من الفقرات الجديدة والمفاجآت المرتقبة.

ويعد جاد المالح ممثلاً وفناناً كوميدياً فرنسياً من أصول مغربية، ويحظى بشعبية واسعة في فرنسا والمغرب والولايات المتحدة. وهو أحد النجوم البارزين في البلدان الناطقة بالفرنسية، ومؤخراً في الولايات المتحدة، وشارك في العديد من الأفلام، بينها كوكو وبرايسلس ولا دوبلور وميدنايت إن باريس، كما حصل على لقب «الشخص الأظرف في فرنسا»، وحاز على وسام الفارس للفنون والآداب من وزير الثقافة الفرنسي، ووسام الفارس الوطني من مقاطعة كيبيك بكندا. ويُطلق على المالح لقب «ساينفلد فرنسا»، إذ قام بالكثير من الجولات والعروض ذات الحضور الجماهيري الضخم حول العالم، بما فيها جولات كوميدية في الولايات المتحدة عامي 2015 و2018، وأطلق عام 2019 سلسلة «هيوج إن فرانس» من إنتاج شبكة نتفليكس.

ونجح نجم الكوميديا الشهير إيدي جريفين في دخول عالم التمثيل بعد أن استقطبت عروضه الترفيهية على خشبة المسرح قاعدة جماهيرية متنامية منذ بداية مسيرته عام 1990. وُلد جريفين في مدينة كانساس بولاية ميزوري، وكان ظهوره الأول في نادي الكوميديا المحلي سانفورد آند سانز عندما اعتلى المنصة لتقديم عرض لمدة ثلاث دقائق، لكن فقرته الارتجالية استمرت 45 دقيقة، ونالت إعجاب الحاضرين. وانتقل جريفين بعد ذلك إلى لوس أنجلوس لتحقيق حلمه بأن يصبح نجم كوميديا ارتجالية. ونال برنامجه الكوميدي إيدي جريفين: أندينايبل الذي عُرض على شبكة شو تايم في فبراير/ شباط 2018 أصداء إيجابية أشادت بأدائه المتميز.

أما ماز جبراني فنجم كوميديا وممثل ومقدم سلسلة بودكاست خاصة، واكتسب الممثل الإيراني - الأمريكي شهرة واسعة لكونه أحد الأعضاء المؤسسين لجولة «أكسس أوف إيفل» الكوميدية العالمية، وشارك في العديد من البرامج التلفزيونية الشهيرة، وتألق في أفلام حائزة على جوائز، كما تكرر ظهوره كضيف في برنامج «ذا ليت شو» مع ستيفن كولبرت، وبرنامج «ذا ليت ليت شو» مع المقدم البريطاني الشهير جيمس كوردن.

ويُعد نمر، النجم الكوميدي الأمريكي ذو الأصول اللبنانية، من رواد ومؤسسي حركة الكوميديا الارتجالية في الشرق الأوسط، وأطلق عام 2017 عرضه الكوميدي الناجح بعنوان «نو بومبينج إن بيروت» في الولايات المتحدة على شبكة شو تايم، كما تم عرضه في كندا. وكتب نمر وأدى سبعة عروض متكاملة، وعرض أحدثها خلال جولة عالمية قادته إلى العديد من المدن الأمريكية الكبرى، وأوروبا والشرق الأوسط. كما أطلق عرضين خاصين كتجربتين سينمائيتين، هما إيبك (2014) وفيكتوريوس سيكريت (2016)، وحاز على الكثير من التقديرات من شبكات تلفزيونية كبرى، إضافة إلى ظهور خاص على شبكة «سي إن إن»، وفي برنامج «هارد توك» على شبكة «بي بي سي»، وبرنامج «ذا نايتلي شو»، مع لاري ويلمور.

ويجمع مصنع الضحك ثلاثة من ألمع نجوم الكوميديا الارتجالية في العالم لتقديم فقرات ترفيهية تترك الحاضرين في حالة من الضحك المتواصل. وانطلاقاً من كونه جزءاً رئيسياً من المهرجان، اعتمد المصنع على خبرته الممتدة 25 عاماً في صناعة الترفيه لاستقطاب نخبة من المواهب العالمية إلى المنطقة، أمثال أجنوستينو زويدا، وجورج زاك، وآري ماتي مَستونين. وتمثل الجولة تجربة استثنائية تبعث على الاسترخاء والسعادة مع أجوائها المفعمة بالضحك والمرح.

ويستعد نجما الكوميديا الروسيان المبدعان أليكساندر ريفا وميخائيل جالوستيان لتقديم عرض «فاني آند إيفر فانير» في إطار المهرجان. وينطلق العرض يوم 18 مايو/ أيار في «دبي أوبرا»، ويقدم الثنائي المرح مجموعة من النكات المضحكة وعروضاً ارتجالية ترتقي إلى مستوى موهبتهما وإبداعهما.

وتقام النسخة الأولى من فعالية «ذا كوميدي بيزار» التي تندرج ضمن إطار فعاليات المهرجان، في سوق فورت آيلاند، وعدد من المطاعم وأركان المشروبات في مدينة جميرا، وتُقدم خلالها عروض ترفيهية وموسيقية حية، وتجارب مأكولات ومشروبات شهية، وغيرها الكثير على مدى 10 ليالٍ وضمن أروع وجهات دبي. وتنطلق فعالية «ذا كوميدي بيزار» من وحي مسابقات الألعاب التلفزيونية في فترة الثمانينات والتسعينات، لتأخذ العائلات والأصدقاء في رحلة مفعمة بالمرح والتسلية والجوائز والمفاجآت.