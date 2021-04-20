شكرا لقرائتكم خبر عن إذاعة القرآن الكريم من الشارقة تستكشف المواهب في «كأنه هو» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تبثّ إذاعة القرآن الكريم من الشارقة، التابعة لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، المسابقة الرمضانية «كأنه هو» الهادفة إلى إبقاء سير كبار مقرئي القرآن الكريم حاضرة في أذهان الأجيال الجديدة، واستكشاف المواهب القرآنية الواعدة على صعيد الحفظ وجمالية الصوت، والاهتمام بها، وتطويرها.

وتستهدف المسابقة التي تطرحها الإذاعة عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي الوصول لأفضل الأصوات التي تمتلك موهبة في تقليد كبار المقرئين حول العالم، حيث يتسنى للقارئ الذي يمتلك موهبة التقليد صوتاً وأداء، نشر مقطع مصورّ له عبر صفحته الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي متضمناً الوسم الذي خصصته الإذاعة # مسابقة-كأنه-هو، ووضع إشارة مرجعية لموقع الإذاعة الرسمي، لتتمكن لجنة التقييم الخاصة من الوصول إلى المتسابقين والتعرّف إليهم ضمن شروط ومحددات وضعتها الإدارة للمشاركين.

وتنصّ الشروط التي وضعتها اللجنة المكوّنة من المقرئين علي صلاح عُمر من البحرين، وحمزة الفار من الأردن، ومحمد الغزالي من السعودية، أن يَذكُر المشارك اسم القارئ الذي يقلّده، وأن يقدّم مادة خالية من التلاعب على صعيد الصوت والصورة وسيتم استبعاد أي مشاركة تحتوي على تعديل إذ إن اللجنة تمتلك إمكانيات متطورة لكشف المواد المتلاعب بها، إلى جانب أهمية إظهار الوجه خلال التلاوة وأن يتعهد المشارك بأنه هو صاحب الفيديو، ليتم بعدها التواصل بشكل مباشر مع المشاركين في المرحلة النهائية ليتم اختبار المتسابقين عبر تقنية التواصل المرئي المباشر.

وقال خليفة حسن خلف، مدير إذاعة القرآن الكريم من الشارقة: تحرص الإذاعة على جعل القرآن رفيقاً ومنهجاً لحياة الإنسان، إذ لم يعد عملها يقتصر على بثّ الآيات والحكم والمواعظ الدينية عبر الأثير وحسب، بل تعدى إلى تنظيم وطرح العديد من البرامج والأفكار الإعلامية الجديدة والمبتكرة، واليوم تصل إلى منصات التواصل الاجتماعي مستفيدة من المظاهر التقنية المتطورة التي سخّرتها لصالحها من أجل توسيع نطاق حضورها، لهذا ارتأينا هذا العام أن نطلق مسابقة تقليد القرّاء بهدف إبقاء سير كبار المقرئين حاضرة في أذهان الأجيال الجديدة والمساهمة في الكشف عن مواهب جديدة تمتلك جماليات الصوت والأداء والمقدرة على الحفظ من مختلف أنحاء الوطن العربي والعالم.

وأضاف: رصدنا للمسابقة جوائز مالية يبلغ قدرها 50 ألف درهم لتكريم إبداعات أجمل المواهب في مجال تقليد كبار القرّاء ودعمها، إذ باتت ظاهرة القراءة تيمّناً بأسلوب وصوت أشهر المقرئين تحظى بشهرة واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، ونأمل أن نكون أسهمنا من خلال تنظيم المسابقة في إتاحة الفرصة للمواهب بالظهور وأن يتعرف إليهم الجمهور بشكل أوسع.