شكرا لقرائتكم خبر عن "المحترفين" تعلن مواعيد الجولات الثلاث المتبقية من دوري الخليج العربي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية عن مواعيد الجولات الثلاث المتبقية على ختام دوري الخليج العربي؛ الجولات 24 و25 و26، التي ستقام بنظام اليوم الواحد في 3 و7 و11 مايو المقبل

وحددت رابطة المحترفين إقامة الجولة 24 يوم الإثنين الموافق 3 مايو، حيث تنطلق 3 مباريات في تمام الساعة التاسعة مساء، وتجمع اتحاد كلباء والعين، الوصل وخورفكان، والنصر والظفرة، فيما تنطلق الساعة 11 مساء، مباريات الشارقة وحتا، عجمان والجزيرة، الفجيرة والوحدة، وبني ياس وشباب الأهلي.

وتقام الجولة 25 يوم الجمعة الموافق 7 مايو، وتنطلق الساعة التاسعة مساء مباريات خورفكان والفجيرة، عجمان والشارقة، وحتا واتحاد كلباء، فيما تنطلق الساعة 11 مساءً، مباريات الجزيرة والعين، الظفرة وبني ياس، الوحدة والنصر، وشباب الأهلي والوصل.

وتقام الجولة 26؛ الأخيرة، يوم الثلاثاء الموافق 11 مايو، على أن يتم تحديد التوقيت الزمني لاحقاً لمباريات الجزيرة وخورفكان، العين وحتا، الفجيرة وعجمان، اتحاد كلباء والشارقة، الوصل والظفرة، بني ياس والوحدة، والنصر وشباب الأهلي.

وراعت رابطة المحترفين حسابات المنافسة على اللقب، والمقاعد المؤهلة إلى دوري أبطال آسيا، والصراع على الهبوط، وذلك من خلال تحديد هذه التوقيتات لضربة بداية المباريات، حيث تنطلق مباريات الفرق التي تتنافس على الأهداف نفسها.