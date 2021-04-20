شكرا لقرائتكم خبر عن «وجهة».. جولة بين معالم سياحية على «الشرقية من كلباء» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - في برنامج سياحي ثقافي يحمل عنوان «وجهة»، تعرّف قناة «الشرقية من كلباء» التابعة لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون ضمن دورتها البرامجية لرمضان المبارك، المشاهدين بأبرز المناطق الطبيعية والتاريخية في المنطقة الشرقية من خلال استضافة شخصيات فنية وأخرى مشهورة وتسليط الضوء على بعض زوايا حياتهم ومسيرتهم.

ويسافر البرنامج بالمشاهدين في رحلة تجوب مختلف معالم المنطقة الشرقية التي تتميز بطبيعتها، ويتوقف في كل حلقة بمنطقة معينة يتخذها وجهة لجولته خلال الحديث مع ضيوف الحلقات التي يقدمها الإعلامي عبدالله سعيد بن حيدر.

ويظهر البرنامج، أثناء جولته مع الضيف، في فقرات خاصة أهم المعالم السياحية والعادات والتقاليد والصناعات الحرفية التي تتميز بها المنطقة، إلى جانب أشهر الأكلات الشعبية التي تتميز بها، وذلك من خلال لقاءات مع شخصيات من أهل المكان ولها ارتباط وثيق به.

ومن أبرز المناطق التي جال فيها البرنامج حديقة ومنطقة شيص ومدينة خورفكان والسوق القديم فيها ومركز الحفية لصون البيئة الجبلية في مدينة كلباء ومدينة دبا الحصن، حيث تم استعراض طابعها الخاص وتفاصيلها الجميلة.

وضمت قائمة الفنانين الذين استضافهم البرنامج الممثل الكويتي خالد العجيرب، والممثل الإماراتي ناجي خميس، والممثلة البحرينية هيفاء حسين، والممثل والمخرج الإماراتي غانم ناصر، والممثلة الإماراتية صوغه. البرنامج من إعداد ساميه زينل وإخراج حصة النقبي.