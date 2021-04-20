شكرا لقرائتكم خبر عن "حياة كريمة" فرصة ذهبية لتنوير العقول وتعزيز الهوية المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل مبادرة حياة كريمة على تحقيق التنمية المستدامة والشاملة بمختلف القرى المصرية، وبجانب العمل على تحسين الأوضاع المعيشية، برفع كفاءة الخدمات وتأهيل المنازل وتطوير القطاعات المختلفة، فبرنامجها يتضمن أيضا العمل على تنوير العقول، ودعم هذه القرى ببرامج توعوية تحدث تغييرا فى الفكر، وتسهم فى استكمال استراتيجية بناء الإنسان المصرى.

وهو ما تعمل عليه عدد من الوزارات منها التخيط والتضامن والثقافة، والأخيرة أكدت أنه جارى إعداد مجموعة من المشروعات الفنية والثقافية والمعرفية المتنوعة الهادفة إلى إحياء وتعزيز الهوية المصرية ودعم الدور الثقافى بالمحافظات، وتحقيق العدالة الثقافية من خلال الوصول بالمنتج الثقافى إلى كافة أنحاء الوطن.

ونرصد أبرز ما ستعمل عليه المبادرة للمساهمة فى تنوير العقول وتعزيز الهوية:

-تنفيذ كشك الكتاب والمسارح المتنقلة بمحافظات الجمهورية .

-تنفيذ مشروعات فنية تتضمن حكاية شارع - عاش هنا - ابدأ حلمك ، مسرح المواجهة والتجوال.

- افتتاح فصول للموهوبين من طلاب المدارس لاكتشاف وتبنى النابغين منهم ورعايتهم.

-إنشاء وتطوير الحضانات ومراكز تأهيل ذوى الإعاقة والاكتشاف المبكر لها.

- التوسع فى عيادات الصحة الإنجابية "2 كفاية".

-تنفيذ برامج توعية مكثفة عن قضايا الهجرة غير الشرعية والإدمان والتدخين .

- إنشاء مدارس مجتمعية لاستيعاب الأطفال المتسربين من التعليم.

- شراء أجهزة تعويضية لذوى الإعاقة، بالإضافة إلى مراكز تأهيل علاج طبيعي.

- تدريب الرائدات الريفيات والمكلفات بالخدمة العامة

- تمكين المرأة بمشروعات صغيرة لتوفير فرص عمل.

- زيادة مراكز التدريب والتأهيل للمرأة .

- زيادة مراكز لإعداد الأسر المنتجة .

- التوسع في إنشاء وتجهيز مراكز التأهيل المتكاملة ومراكز رعاية الأسرة.

-تجهيز العرائس، وتقديم وجبات غذائية للمحتاجين وتوفر بطاطين ومفروشات في الشتاء.