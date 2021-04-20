شكرا لقرائتكم خبر عن محمد مبروك.. أهم 10 معلومات عن الضابط الشهيد أبرزها توثيق جرائم الاخوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الضابط الشهيد محمد مبروك لفت الأنظار في مسلسل الاختيار 2، والذى يجسد دوره الفنان أياد نصار، انتبهت المشاهدين لحجم المعلومات التي يرددها "مبروك" عن جماعة الإخوان وقياداتها الإرهابية، ومعرفته الواسعة بعقلية التنظيم وكيف يفكر.

وانتهت حلقة أمس من مسلسل الاختيار 2 بالكشف عن أوامر تلقاها الإخوان بوقف كافة الخطط، والعمل على اغتيال ضابط الأمن الوطنى محمد مبروك الذى فضح الإخوان، ووثق جرائمهم، وكشف عن تخابر محمد مرسى مع دول أجنبية ضد مصر، في السطور التالية نرصد أهم 10 معلومات عن الضابط محمد مبروك.

2- الشهيد المقدم محمد مبروك ولد عام 1974.

3- تخرج في كلية الشرطة عام 1995. 4- التحق بجهاز أمن الدولة عام 1997 حتى مايو من عام 2011 ثم نقل إلى جهاز الأمن الوطني مديرية أمن الجيزة .

5- أشرف البطل الشهيد على العديد من القضايا المهمة ومنها الإدلاء بأقواله أمام نيابة أمن الدولة في قضية التخابر الشهيرة.

6- محمد مبروك هو الشاهد الرئيسي في القضية تخابر الإخوانى محمد مرسى العياط.

7- إشراف على تحريات هروب الرئيس المعزول محمد مرسي وأتباعه من سجن وادي النطرون، وإجرائه تحريات عن أحداث مكتب الإرشاد في المقطم وغيرها.

8- كما أسهم الشهيد بعد ثورة 30 يونيو في عمليات إلقاء القبض على القيادات التنظيمية لجماعة الإخوان الإرهابية، بدءا من خيرت الشاطر وصولا إلى المرشد العام محمد بديع.

9- الشهيد محمد مبروك رحل عن عالمنا تاركا 3 أطفال في عمر الزهور.

10- استشهاد البطل "محمد مبروك"، والمحاولات التى لم تتوقف من قبل جماعة الإخوان لاستهداف رجال الشرطة عقب ثورة 30 يونيو يكشف مدى كره هذه الجماعة لرجال الأمن، الذين انحاوزا للشعب المصرى فى 30 يونيو، وتصدوا لعنف الجماعة فى سبيل عدم سقوط ضحايا من المواطنين.