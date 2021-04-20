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مصر: استقالة رئيس هيئة السكك الحديدية بعد حوادث القطارات الأخيرة

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الثلاثاء 20 أبريل 2021

قالت وسائل إعلام مصرية، إن رئيس هيئة السكك الحديدية تقدم باستقالته بعد الحوادث الأخيرة التي شهدتها البلاد وراح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى، وفقا للعربية.

 

وكانت وزارة الصحة والسكان المصرية، أعلنت في وقت سابق من اليوم عن وفاة 11 شخصا وإصابة 98 آخرين في حادث قطار (القاهرة - المنصورة) بمدينة طوخ في محافظة القليوبية.

 

كما كلف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، بتشكيل لجنة "للوقوف على أسباب" حادث القطار المتجه من القاهرة إلى مدينة المنصورة 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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