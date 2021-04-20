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شكرا لقرائتكم خبر عن مصر: استقالة رئيس هيئة السكك الحديدية بعد حوادث القطارات الأخيرة والان مع التفاصيل
محمد الفلاح - الثلاثاء 20 أبريل 2021
قالت وسائل إعلام مصرية، إن رئيس هيئة السكك الحديدية تقدم باستقالته بعد الحوادث الأخيرة التي شهدتها البلاد وراح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى، وفقا للعربية.
وكانت وزارة الصحة والسكان المصرية، أعلنت في وقت سابق من اليوم عن وفاة 11 شخصا وإصابة 98 آخرين في حادث قطار (القاهرة - المنصورة) بمدينة طوخ في محافظة القليوبية.
كما كلف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، بتشكيل لجنة "للوقوف على أسباب" حادث القطار المتجه من القاهرة إلى مدينة المنصورة