رئيس الوزراء البريطاني يتحرك لمواجهة 'خطر' دوري السوبر الأوروبي

وسيضم الاجتماع أعضاء من الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم (FA) والدوري الممتاز، بالإضافة إلى ممثلين عن جماهير المشجعين، وفقا لصحيفة "إندبنت" البريطانية.

ويواجه ليفربول ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وتشيلسي وأرسنال وتوتنهام، أو ما يسمى بـ "الستة الكبار" Big Six في الدوري الإنجليزي الممتاز، رد فعل عنيف من رابطة الدوري واتحاد كرة القدم والحكومة والنقاد واللاعبين، بعد كشفهم عن خطط الانضمام لدوري السوبر الأوروبي الجديد، كأعضاء مؤسسين.



وكان دوق كامبريدج، الأمير ويليام، وهو رئيس اتحاد كرة القدم، من بين أولئك الذين أعربوا عن استيائهم من "الضرر" الذي ستلحقه خطة "السوبر الأوروبي" باللعبة الشعبية في البلاد.

وقال رئيس الوزراء بوريس جونسون إنه "مرعوب" من التداعيات التي ستطال الأندية في جميع أنحاء البلاد، والتي لديها "مكان فريد" في قلب مجتمعاتها.

ووعد جونسون الجماهير بأنه سيفعل كل ما في وسعه لمنع إقامة دوري السوبر الأوروبي.



يشار الى ان الاتحاد الإنكليزي والدوري الإنكليزي كانا قد ادانا مقترح "دوري السوبر" بشدة، بينما حذر رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ألكسندر تشيفرين، اللاعبين الذين سيشاركون في ذلك الدوري، من إمكانية منعهم من تمثيل بلادهم في كأس العالم واليورو.