ذي قار.. الاطاحة بسارق مبالغ مالية من احدى المحاكم

وقال المصدر في حديث للسومرية نيوز، أن "محكمة بداءة سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار تعرضت للسرقة بمبلغ 3 ملايين دينار عراقي".

وبين المصدر، أن "قوة أمنية من المكافحة فتحت تحقيقا موسعا وتمكنت من كشف السارق بعد ساعات على وقوع الحادث"، لافتا إلى ان "السارق تبين انه عامل خدمة في المحكمة، حيث عثر على المبلغ بحوزته ".



واضاف انه "تم نقل السارق الى مركز احتجاز خاص لإكمال الإجراءات التحقيقيه معه".