مشكلة عشائرية تتسبب بإبادة حقل كامل للابقار في ديالى

وافادت مصادر محلية للسومرية نيوز، بان "المسلحين قتلوا فجر اليوم الثلاثاء قرابة 50 بقرة واصابوا نصف العدد تقريبا داخل حقل للابقار يقع في قرية سراجق التابعة لناحية السلام شمال ديالى"

وقال احد الوجهاء بأن "اباً ونجله قتلا العام الماضي في نفس القرية على خلفية دخول احدى ابقارهما مزرعة مجاورة ما تسبب بمشكلة عشائرية لم تنته حتى الان" .