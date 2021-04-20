إسرائيل وبريطانيا تبحثان "الممر الأخضر"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحثت إسرائيل وبريطانيا، إمكانية إنشاء "ممر سفر أخضر" بين البلدين، في ضوء التقدم الذي يحرزه البلدان في حملات التطعيم ضد فيروس كورونا.

مباحثات جاءت خلال استقبال وزير الخارجية الإسرائيلي، جابي أشكنازي، في مقر الوزارة بالقدس، وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني، مايكل غوف.

وفي بيان صادر عن الخارجية الإسرائيلية، اطلعت ”الخليج 365” على نسخة منه، بحث الوزيران، التعاون بين بريطانيا وإسرائيل في مكافحة فيروس كورونا، وإمكانية إنشاء "ممر سفر أخضر" بين البلدين في ضوء التقدم الكبير المحرز في إسرائيل والمملكة المتحدة في حملات التطعيم.

وبعد عام على فرض الكمامات الواقية من فيروس كورونا، سار الإسرائيليون، أمس الأول الأحد، في الشوارع بدونها، في خطوة تشكل محطة رئيسية في حملة التلقيح التي تقوم بها البلاد للانتصار على الجائحة العالمية التي أودت بحياة الملايين حول العالم.

و"الممر الأخضر" عبارة عن وثيقة خاصة بتسجيل التطعيمات ضد فيروس كورونا واختباراته السلبية.

وإلى جانب ما سبق، تناول اللقاء قضايا ثنائية إقليمية أهمها "نشاط إيران الخبيث"

وفي الجزئية الأخيرة. جدد وزير الخارجية الإسرائيلي تحذيره من خطورة امتلاك إيران قدرات نووية.

وقال أشكنازي "إيران تقوض الاستقرار في الشرق الأوسط بأسره، ويجب على المجتمع الدولي أن يعمل على منعها من امتلاك أسلحة نووية. ليس اليوم فقط بل في المستقبل أيضا".

لقاءٌ يأتي في وقت تستضيف فيه العاصمة النمساوية فيينا، منذ منتصف الشهر الجاري، مفاوضات حول الاتفاق النووي والتزامات إيران ذات الصلة، فيما تحاول طهران استثمارها للضغط نحو رفع العقوبات التي أعادت واشنطن فرضها عليها منذ 2018.

وتتمسك طهران بشرط تخفيف الضغوط ورفع العقوبات قبل التزامها بتعهداتها المنبثقة عن الاتفاق المبرم في 2015، وهو ما ترفضه واشنطن التي تطالب بالعكس.

وأبدت إسرائيل قلقها من المحادثات الجارية في فيينا بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، حول الملف النووي.

قلقٌ أثارته تقييمات أمنية إسرائيلية توقعت عودة الولايات المتحدة الأمريكية إلى الاتفاق النووي مع إيران.