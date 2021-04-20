تفجير بمقديشو يودي بحياة مسؤول محلي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لقي مسؤول محلي صومالي، الثلاثاء، مصرعه إثر تفجير إرهابي استهدف سيارته شمالي العاصمة مقديشو.

والتفجير الذي نجم عن انفجار عبوة ناسفة تم زرعها على الطريق، وقع في حي دار السلام بمديرية "ياخشيد" .



وقال سكرتير المديرية، مهد شراوى، إن التفجير أسفر عن مقتل نائب مفوض مديرية دينيلى للشؤون الأمنية والسياسية، عبدي محمد محمود.

وذكر شراوي، في تصريحات صحفية، أن هناك إصابات في صفوف حرس المسؤول المحلي الذين نقلوا إلى المستشفى لتلقى العلاج.

ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الانفجار، لكن القنابل المزروعة على جانب الطرق في العاصمة مقديشو التي تستهدف مسؤولين حكوميين غالبا ما تنفذها حركة الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة.