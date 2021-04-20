إرهاب الحوثي.. مسيرة مفخخة باتجاه السعودية والتحالف بالمرصاد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن التحالف العربي، الثلاثاء، تدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها المليشيات الحوثية باتجاه السعودية.

وقال التحالف، في بيان، إن قواته تمكنت من تدمير طائرة مسيرة مفخخة باتجاه مدينة خميس مشيط (جنوب غرب).



وأكد أنه يتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين من الاعتداءات الإرهابية لمليشيا الحوثي.

ودأبت مليشيا الحوثي على استهداف المدنيين في السعودية بالصواريخ أو الطائرات المفخخة التي تتمكن قوات التحالف من اعتراضها وتدميرها.

ولاقت هجمات الحوثي على المناطق المدنية إدانات عربية ودولية، مؤكدين أن استمرارها يقوض حل الأزمة اليمنية.