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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصر: استقالة رئيس هيئة السكك الحديدية بعد حوادث القطارات الأخيرة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 20 أبريل 2021
متابعات_ الخليج 365
قالت وسائل إعلام مصرية، إن رئيس هيئة السكك الحديدية تقدم باستقالته بعد الحوادث الأخيرة التي شهدتها البلاد وراح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى، وفقا للعربية.
وكانت وزارة الصحة والسكان المصرية، أعلنت في وقت سابق عن وفاة 11 شخصا وإصابة 98 آخرين في حادث قطار (القاهرة - المنصورة) بمدينة طوخ في محافظة القليوبية.
كما كلف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، بتشكيل لجنة "للوقوف على أسباب" حادث القطار المتجه من القاهرة إلى مدينة المنصورة.