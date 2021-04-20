شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الأمريكي لدى روسيا يعتزم العودة لبلاده لإجراء «مشاورات» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو- أ.ف.ب

أعلنت السفارة الأمريكية في موسكو، الثلاثاء، أن السفير الأمريكي جون سوليفان سيعود إلى الولايات المتحدة «هذا الأسبوع» لإجراء «مشاورات»، على خلفية توترات متزايدة بين الدولتين. وقالت المتحدثة باسم السفارة ريبيكا روس نقلاً عن السفير «أعتقد أنه من المهم التشاور مع زملائي الجدد في إدارة (جو) بايدن في واشنطن حول الوضع الحالي للعلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وروسيا». وكان الكرملين نصح، الجمعة، السفير بالعودة إلى بلاده.