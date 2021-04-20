شكرا لقرائتكم خبر عن عالمياً.. إصابات «كورونا» تتجاوز 141.67 مليون حالة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عواصم-وكالات

تجاوز عدد المصابين بفيروس «كورونا» على مستوى العالم 141.67 مليون نسمة، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و163124 حالة وفق إحصاء لـ«رويترز». وأظهر الإحصاء أنه تم تسجيل الإصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وتراجعت حالات الإصابة الجديدة بفيروس «كورونا»، الثلاثاء، عن المستويات القياسية التي بلغتها في اليوم السابق، لكنها ظلت فوق مستوى الـ200 ألف لليوم السادس على التوالي، إذ زادت الحالات 259170 حالة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وأظهرت بيانات وزارة الصحة ارتفاعاً قياسياً في عدد الوفيات، إذ توفي 1761 مصاباً بالمرض ليصل الإجمالي إلى 180530.

وأظهرت بيانات معهد «روبرت كوخ» للأمراض المعدية، الثلاثاء، أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس «كورونا» في ألمانيا ارتفع إلى ثلاثة ملايين و163308 بعد تسجيل 9609 إصابات جديدة. وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 80303 بعد تسجيل 297 حالة وفاة.