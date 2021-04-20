شكرا لقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة توسع إرشادات «عدم السفر» لتشمل 80% من دول العالم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن- رويترز

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، الاثنين، إنها ستوسع إرشادات «عدم السفر» لتشمل حوالي 80 في المئة من دول العالم، مشيرة إلى «مخاطر لم يسبق لها مثيل على المسافرين» بسبب جائحة «كوفيد-19». وأدرجت الوزارة بالفعل 34 من أصل 200 دولة على «المستوى الرابع: لا تسافر»، منها تشاد وكوسوفو وكينيا والبرازيل والأرجنتين وهايتي وموزامبيق وروسيا وتنزانيا.

وقالت وزارة الخارجية في بيان: «سيؤدي هذا التحديث إلى زيادة كبيرة في عدد الدول المدرجة على «المستوى الرابع: لا تسافر» لتشمل ما يقرب من 80 في المئة من البلدان في جميع أنحاء العالم». ويعني ذلك إضافة ما يقرب من 130 دولة لقائمة عدم السفر.

وأضافت الوزارة أن هذه الخطوة لا تعني إعادة تقييم للأوضاع الصحية الحالية في بعض البلدان، لكنها «تعكس تعديل نظام إرشادات السفر بوزارة الخارجية للاعتماد بشكل أكبر على التقييمات الوبائية الحالية (لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها)».

وتم بالفعل منع معظم الأمريكيين من السفر إلى مناطق كثيرة في أوروبا بسبب قيود «كوفيد-19». وفرضت واشنطن حظراً على دخول معظم المواطنين غير الأمريكيين الذين تواجدوا مؤخراً في معظم أنحاء أوروبا والصين والبرازيل وإيران وجنوب إفريقيا. ولم يحدد البيت الأبيض إطاراً زمنياً للموعد الذي قد تخفف فيه تلك القيود.