بيريز: ريال مدريد «لن يُطرد» من دوري الأبطال

قال رئيس نادي ريال مدريد الإسباني فلورنتينو بيريز الثلاثاء: إن فريقه لن يُطرد من دوري أبطال أوروبا، بعد مشاركته مع 11 نادياً كبيراً في إطلاق الدوري السوبر الانفصالي.

أعلنت ستة أندية إنجليزية (ليفربول، مانشستر يونايتد، أرسنال، تشلسي، مانشستر سيتي، توتنهام)، مع برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد الإسبانية، يوفنتوس وإنتر وميلان الإيطالية، إطلاق مسابقة قد تنسف دوري أبطال أوروبا، وسيكون بيريس أول رئيس لها.

قرّرت الأندية الانفصال عن دوري الأبطال، من أجل خوض مباريات أكثر تنافسية «في أقرب وقت ممكن»، فيما ستنضمّ ثلاثة أندية مؤسسة وتدعى خمسة أخرى سنوياً.

وقال بيريس إن باريس سان جرمان الفرنسي لم تتم دعوته ليكون بين الأندية المؤسسة.

ورأى الاتحاد الأوروبي (ويفا) أن الأندية المشاركة في الدوري السوبر لن تكون قادرة على خوض مسابقاته في المستقبل، فيما بلغ ريال مدريد مع مانشستر سيتي نصف نهائي دوري الأبطال لهذا الموسم.

قال بيريس لبرنامج «إل تشيرينغيتو» التلفزيوني «هي تهديدات من أحد يخلط بين الاحتكار والملكية».

تابع رئيس النادي الأكثر تتويجاً في دوري الأبطال بأشكاله المختلفة (13 لقباً) «لن يُطرد مدريد من دوري الأبطال، بالطبع لا، ولا حتى سيتي أو أي فريق آخر».

أضاف «لن يحدث ذلك، لا أريد الدخول في الأسباب القانونية، لكن هذا لن يحدث، هذا مستحيل».

ولوّح الاتحاد الأوروبي أيضاً بحرمان اللاعبين من تمثيل منتخباتهم الوطنية بحال مشاركتهم في المسابقة.

شرح بيريس البالغ 74 عاماً «أي لاعب يمكنه أن يبقى هادئاً لأن هذا لن يحصل، ويفا احتكار ويجب أن يكون شفافاً، لا يملك ويفا صورة جيدة في تاريخه، يجب أن يكون منفتحاً للحوار ولا يهدّد».

وكان بيريس قال في وقت سابق إن الأندية اتخذت هذه الخطوة لإنقاذ الرياضة «يجب أن تستمر كرة القدم في التغيير والتأقلم طوال الوقت، كرة القدم تفقد الاهتمام، يجب القيام بشيء، كرة القدم هي الرياضة الوحيدة عالمياً، يجب أن يتغيّر التلفزيون للتكيّف مع العصر، يجب أن نفكّر في سبب عدم اهتمام الشبان المتراوحة أعمارهم بين 16 و24 عاماً بكرة القدم».

واجتمعت غالبية المشجعين والاتحادات في كل أنحاء القارة على إدانة القرار المدوّي الذي اتخذته الأندية الـ12 بإطلاق «الدوري السوبر» بدعم من مصرف «جي بي مورغان» الاستثماري الأمريكي.

واتُهمت الأندية الراغبة بالسير على خطى دوري كرة السلة الأمريكية «أن بي ايه» والرازحة تحت الديون والحجم الهائل لرواتب نجومها في ظل أزمة كورونا، على الفور بالجشع وتم تهديدها بالمعاقبة الدولية.

الأندية ستموت

تابع بيريس «هناك مباريات مملة ومنصات أخرى للترفيه، يجب أن تتغيّر كرة القدم».

أردف رئيس النادي الملكي «هناك مجموعة من الأندية الأوروبية تريد القيام بشيء لجعل هذه الرياضة أكثر جاذبية عالمياً».

ورأى أن جائحة فيروس كورونا عجّلت في حاجة الأندية للتغيير وأنها لا تتحمّل انتظار إصلاحات ويفا على دوري الأبطال «يتوقع أن يبدأ دوري الأبطال الجديد في 2024. في 2024، ستكون كل الأندية قد ماتت».

ورأى بيريس أن البطولة الجديدة ستساعد الأندية الصغيرة «قالوا إنها بطولة الأغنياء وهذا ليس صحيحاً، هذه بطولة ستنقذ كرة القدم».

تابع «المال يذهب للجميع، هذا هرمي، إذا امتلك الأقوياء المال فهو يتدفق إلى أسفل، هناك 15 نادياً يلعبون بحسب قيمتهم، وخمسة بحسب جدارتهم الرياضية. ليست مغلقة، هي مفتوحة، لم نفكّر أبداً ببطولة مغلقة».

وستحصل الفرق المشاركة على 3,5 مليار يورو (4,19 مليار دولار) لدعم خططها الاستثمارية ومواجهة تحديات فيروس كورونا.

وسيشهد الشكل الجديد تقسيم الفرق العشرين إلى مجموعتين من عشرة، مع تأهل الفرق الثلاثة الأولى عن كل مجموعة إلى ربع النهائي، ويخوض الرابع والخامس من كل مجموعة مباراتي ذهاب وإياب للالتحاق بدور الثمانية.

وبعد ذلك، تتبنى المسابقة مبدأ المباريات الإقصائية من ذهاب وإياب على غرار دوري الأبطال، قبل النهائي الذي يقام من مباراة واحدة في أيار/مايو.