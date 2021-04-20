شكرا لقرائتكم خبر عن كندا تمدد خطة تحفيزية بقيمة 101.4 مليار دولار وسط مخاوف موجة ثالثة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت وزارة المالية الكندية أمس الإثنين إن العجز في الموازنة العامة من المتوقع أن يبلغ 154.7 مليار دولار كندي (123.7 مليار دولار أمريكي) في العام المالي المنتهي في مارس /آذار المقبل، بينما تنفق أوتاوا بكثافة للتصدي لموجة ثالثة من الإصابات بفيروس "كوفيد-19" وتخطط لتعزيز التعافي الاقتصادي.

وكشفت كندا عن خطة بقيمة 101.4 مليار دولار كندي مع تعهدات إنفاق موزعة على ثلاث سنوات، وقالت إنها ستمدد المدفوعات المرتبطة بـ "كوفيد-19" وستنفذ أيضاً برنامجاً لرعاية الأطفال وستتصدى لتغير المناخ.

ومن المرجح أن يحظى الإنفاق الهادف لتعزيز النمو الاقتصادي أيضاً بقبول شعبي لدى الناخبين قبيل انتخابات متوقعة في وقت لاحق هذا العام.

وقالت الحكومة إن العجز في موازنة 2020-2021 من المتوقع الآن أن يبلغ 354.2 مليار دولار كندي انخفاضاً عن تقديرات سابقة بلغت 381.6 مليار دولار، وتوقعت أن يضيق العجز إلى 59.7 مليار دولار كندي في 2022-2023 وإلى 51.0 مليار دولار كندي في 2023-2024، ومن المتوقع أن تصل نسبة الدين الاتحادي للناتج المحلي الإجمالي إلى ذورة عند 51.2 في المئة في 2021-2022، وهو ما سيكون أعلى مستوى منذ عام 1999 قبل أن يتراجع إلى 50.7 في المئة في العامين التاليين.

(رويترز)