شكرا لقرائتكم خبر عن وهم أم حقيقة؟.. ديناصور صغير في فلوريدا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نشرت امرأة مقطع فيديو وصوراً لمخلوق اعتقدت أنه «ديناصور صغير» يركض في فناء منزلها الخلفي، مؤكدة أن الفيديو يثبت صحة ما تقوله.

وأفادت «كريستينا رايان» من بالم كوست بولاية فلوريدا الأمريكية، بأنها صورت فيلوسيرابتوراً، نوع من الديناصورات المفترسة والسريعة، وهو يتجول في حديقتها في منتصف الليل خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وذكر تقرير لـ«فوكس 35» أن لقطات الفيديو تظهر مخلوقاً من عصور ما قبل التاريخ، ويبدو أنه حيوان ذو قدمين وذيل طويل يشبه الزواحف يندفع عبر فناء «رايان» في نحو الساعة 3:40 صباحاً، السبت. وأثار المقطع ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي في محاولة المتابعين تحديد ما التقطته كاميرات المراقبة الأمنية بالضبط.

لكن بالنسبة لصاحبة المنزل، رايان، فقد قالت إنها مقتنعة بأن ما رأته كان حيواناً من العصر الجوراسي، الذي عُرف تاريخياً باسم عصر الزواحف، أو عصر الديناصورات العملاقة. ويرى بعض مشاهدي المقطع أنه من المحتمل أن يكون المخلوق نوعاً من السحالي، أو حتى كلباً.