بتروجت توقع مذكرة تفاهم مع شركة إسبانية لتصنيع معدات للمشروعات البترولية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

شهد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، التوقيع على مذكرة تفاهم بين شركة بتروجت وشركة "TR" الإسبانية العالمية، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الثلاثاء.

وقالت الوزارة إن المذكرة تهدف إلى التعاون بين الشركتين في تصميم وتوريد وتصنيع المعدات الحرارية التخصصية التي تدخل في مكونات المشروعات البترولية بما يدعم التوسع في التصنيع المحلي لهذه المعدات بمراكز التصنيع التابعة لشركة بتروجت داخل مصر وخارجها.

ووقع على المذكرة المهندس وليد لطفي رئيس شركة بتروجت، وفيدريكو رامبيني مدير الشركة الإسبانية.

وأكد المهندس طارق الملا أهمية التعاون مع شركات عالمية في التصنيع المحلي للمعدات والمكونات المستخدمة بمشروعات قطاع البترول.

وأوضح أن ذلك يأتي تنفيذا لاستراتيجية تطوير وتحديث قدرات التصنيع المحلية بالقطاع وفقا لأعلى معايير الجودة العالمية بما يسهم في سرعة وكفاءة تلبية الاحتياجات الخاصة بالمشروعات البترولية الجديدة، والالتزام ببرامج تنفيذها، بالإضافة إلى المساهمة في توطين التكنولوجيا وزيادة المكون المحلي بهذه المشروعات.

وأشار الملا إلى أن التعاون مع شركات عالمية يتيح التعرف على أحدث التقنيات العالمية في مجال تصميم وتصنيع المعدات، ونقلها إلى شركات قطاع البترول العاملة في تنفيذ المشروعات ورفع كفاءتها في هذا المجال.

وتعد شركة "TR" الإسبانية إحدى الشركات الرائدة عالميا في تصميم وإدارة تنفيذ المشروعات الصناعية المختلفة من خلال أنشطتها المتعددة على مستوى العالم وخاصة في قطاع البترول والغاز، حيث تمتد خبرتها لأكثر من 60 عاما، وفقا للبيان.

وحضر التوقيع المهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، وايجناثيو ايجليسياس الرئيس التنفيذي للشركة الإسبانية.