بسبب خلافات المصاهرة.. إصابة عاملين برش خرطوش في مشاجرة بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

أصيب عاملين برش خرطوش، اليوم الثلاثاء، في مشاجرة بسبب خلافات المصاهرة، بطما شمالي محافظة سوهاج.

تلقى مأمور مركز شرطة طما، إخطارًا من مستشفى الغنايم المركزي بأسيوط بوصول كل من "عبدالكريم. س" 37 عامًا، عامل، "سيد. ف" 24 عامًا عامل، مصابين برش خرطوش بالجسد، وجرى تحويلهما إلى مستشفى أسيوط الجامعي.

واتهم "فوزي. س" 70 عامًا عامل "شقيق الأول ووالد الثاني" كل من "علاء. ع" 21 عامًا عامل، وشقيقه "علي" بالاعتداء على المصابين وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزة الأول تجاههما، ما أدى لحدوث إصابتهما، بسبب خلافات المصاهرة.

جرى ضبط المتهم الأول وبحوزته السلاح المستخدم "بندقية خرطوش"، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.