بريطانيا: لا استفتاء على إعادة توحيد أيرلندا "لفترة طويلة جدا مقبلة"

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن- (د ب أ):

قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، في تصريحات لبرنامج تابع لهيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي)، إنه لن يكون هناك استفتاء على إعادة توحيد أيرلندا "لفترة طويلة جدا مقبلة".

وأضاف جونسون أنه سيحاول "إدخال تحسينات" على بروتوكول البريكست الخاص بإيرلندا الشمالية بدلا من إلغائه.

كان رئيس الوزراء الأيرلندي السابق، بيرتي أهرن، أعرب في وقت سابق الشهر الماضي عن اعتقاده بإمكانية إعادة توحيد أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا على المدى البعيد، حيث قال إنه يتصور إجراء استفتاء بشأن مسألة إعادة توحيد الجانبين في الذكرى السنوية الثلاثين من اتفاق الجمعة العظيمة في 2028.

وانتهى صراع مدني استمر لعقود في أيرلندا الشمالية باتفاق الجمعة العظيمة في 1998. وساعد أهرن - الذي كان رئيس حكومة جمهورية آيرلندا آنذاك - في التفاوض على الاتفاق.

ومازال المجتمع في أيرلندا الشمالية منقسما بشدة فيما تستمر أعمال عنف متفرقة. وعادة ما تنقسم المقاطعات السكانية ورياض الأطفال والمدارس وفقا للانتماء للطائفة الكاثوليكية أم البروتستانية. كما تمتد أسوار يبلغ ارتفاعها مترا لمسافة كيلومترات عبر بلفاست عاصمة أيرلندا الشمالية، وتستهدف ما يطلق عليها "جدران السلام" الحيلولة دون وقوع اشتباكات عنيفة بين الجانبين.