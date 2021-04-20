شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا العالم .. الإصابات تتخطى 142 مليونا وإعطاء 910 ملايين جرعة لقاح والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم وصل إلى 1ر142 مليونا حتى صباح اليوم الثلاثاء، فيما وصل عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم إلى 910 ملايين جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 142 مليونا و 98 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 3ر81 مليونا، فيما ارتفع إجمالي الوفيات لثلاثة ملايين و 30 ألف حالة.

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، أظهرت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء أنه جرى إعطاء نحو 910 ملايين جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم