النفط: قرب انجاز مشروع أنبوب وقود يغذي محطة حرارية ستعزز شبكة الكهرباء قبل الصيف

وقال الناطق باسم الوزارة عاصم جهاد في تصريحات تابعتها الخليج 365، إن “ملاكات شركة المشاريع النفطية تمكنت خلال الايام القليلة الماضية من انجاز مرحلة عبور أنبوب الوقود المغذي لمحطة كهرباء صلاح الدين الحرارية في منطقة الجالسية بهدف رفد وتعزيز شبكة الطاقة الوطنية اضافة الى تجهيز الكهرباء إلى المحافظة ومناطق شمال بغداد".وأضاف أن “الملاكات تمكنت من تمرير أنبوب العبور 12 عقدة عبر نهر دجلة بطول 400 متر وبعمق تجاوز 6 أمتار ممتداً أسفل قاع النهر، وبما يتفق ومتطلبات دائرة الموارد المائية في سامراء وتحت إشراف ملاكاتهم وملاكات شركة خطوط الأنابيب النفطية الجهة المنتفعة من المشروع".

وأوضح أن “العمل أنجز بالمواصفات المثالية وبجهد متواصل بغية التغلب على تضاريس الأرض وجريان الماء مع أخذ كامل الاحتياطات الأمنية في مناطق ساخنة، إذ تمكنت ملاكات الشركة في تشكيلها هيئة مشاريع بغداد من تحقيق الأعماق المطلوبة متغلبين على طبيعة التربة الصخرية والحصوية ولمدة من الحفر تجاوزت ثلاثة أشهر من العمل المتواصل ليلاً ونهاراً".



ولفت جهاد الى أن “هذا الأنبوب المتفرع من أنبوب (كركوك - دورة) مر بمرحلة عبور نهر الاسحاقي بطريقة (BORING) وبطول 160 مترا وبعمق 3 امتار من دون أن تؤثر الفعالية في القناة الاروائية، ومن ثم وبالطريقة نفسها تم عبور سكة القطار والطريق السريع (بغداد - سامراء) واجتياز الأراضي الزراعية في منطقة الاسحاقي، حتى وصوله الى هذه المرحلة التي تعد الأصعب والمتمثلة بعبور نهر دجلة والتي نجحت الملاكات فيها".

وأكد أن “هذا الأنبوب من شأنه أن يغذي المحطة، التي سوف تدشن الوحدة الأولى بطاقة 630 ميغاواط وبكمية 25 ألف برميل يومياً من مزيج النفط الأسود والنفط الخام والتي من المؤمل أن تدخل الخدمة قريباً، لتأتي بعدها الوحدة الثانية التي من المؤمل أن تدخل الخدمة في غضون الأشهر المقبلة وبطاقة 630 ميغاواط أيضا".

وشدد جهاد على أن “ملاكات الوزارة تمكنت أيضاً خلال المدة القليلة الماضية، وبجهود استثنائية، من ايصال الغاز الجاف عبر منظومة الانابيب الى محطتي القيارة في محافظة نينوى وعكاز في محافظة الانبار واللتين تعدان من المشاريع المهمة والحيوية لرفد المنظومة الكهربائية بطاقات اضافية”، مؤكداً "إعداد الوزارة خطة تقضي بإيصال شبكات الانابيب الى جميع المواقع الاستهلاكية لاسيما المحطات الكهربائية".