صحة الكرخ تفتتح 3 منافذ جديدة للتلقيح ضد كورونا

وقال مدير صحة الكرخ الدكتور جاسب الحجامي في تصريح تابعته الخليج 365، ان "عدد المنافذ التلقيحية في جانب الكرخ ارتفع الى 70 بعد اضافة 3 منافذ جديدة للتطعيم بلقاحي استرازنيكا وسينوفارم لتسهيل وصول المواطنين وتقليل الزخم على المنافذ الاخرى".وكانت وزارة الصحة قد حددت 700 منفذ في عموم البلد للتلقيح ضد كورونا، فضلا عن 50 منفذا اخر خاص بلقاح فايزر.

واضاف الحجامي ان "دفعات جديدة من لقاحات فايزر وسينوفارم واسترازنيكا ستصل الى البلاد اسبوعيا”، لافتا الى “تسلم الدائرة 2500 جرعة جديدة من لقاح فايزر، تم توزيعها بين مستشفيات اليرموك التعليمي والامامين الكاظمين عليهما السلام".

واوضح ان “عدد الملقحين يتجاوز الالفين خلال اليوم الواحد، بسبب زيادة الوعي تجاه خطورة الفيروس والحد من انتشاره".



ولفت الحجامي الى "وجود متابعة مع المؤسسات الصحية، بعد زيادة اعداد الداخلين الى مستشفيات الحجر، فضلا عن استمرار حملات التحري الوبائي المكثفة عن الفيروس، وزيارة المصابين والملامسين في محل سكناهم ضمن المناطق الجغرافية للمراكز الصحية".