الملك سلمان يوجه بصرف 1.9 مليار ريال معونة رمضان لمستفيدي "الضمان"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 20 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمس الاثنين، بصرف 1.9 مليار ريال معونة شهر رمضان للعام 1442 هـ للأسر المشمولة بخدمات الضمان الاجتماعي بالسعودية.



ورفع وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين على هذه اللفتة الكريمة بصرف المعونة الرمضانية للعام 1442 هـ لمستفيدي الضمان الاجتماعي.

وقال الراجحي: "إن هذه اللفتة الكريمة ليست بمستغربة على خادم الحرمين الشريفين، الذي يولي الأسر المستفيدة من خدمات الضمان الاجتماعي عنايته واهتمامه بشؤونهم، حيث تسهم هذه المعونة في تيسير أمورهم خلال هذا الشهر الكريم وقضاء احتياجاتهم الضرورية وتحسين معيشتهم".