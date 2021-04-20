عن عمر 93 عاما.. وفاة نائب الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر

محمد الفلاح - الثلاثاء 20 أبريل 2021

توفي والتر مونديل، الذي كان صوتا ديمقراطيا ليبراليا بارزا في أواخر القرن العشرين، وكان نائبا للرئيس الأمريكي جيمي كارتر، أمس الاثنين، عن عمر 93 عاما.



وقالت أسرته في بيان أمس الاثنين "نعلن ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة أبينا المحبوب اليوم في منيابوليس بولاية مينيسوتا".

خاض مونديل في 1984 انتخابات الرئاسة، التي فاز بها دونالد ريجان باكتساح، وكان أول مرشح رئاسي عن حزب أمريكي بارز يختار سيدة نائبة له.

عمل مونديل على ضمان الحقوق المدنية وتحقيق تكامل مدرسي وعلى حماية المستهلك ومصالح المزارعين والعمال أثناء عضويته بمجلس الشيوخ الأمريكي، وشغله منصب نائب الرئيس خلال فترة رئاسة كارتر، التي استمرت من العام 1977 إلى 1981.

كما عمل سفيرا لدى اليابان في الفترة من 1993 إلى 1996 في عهد بيل كلينتون.