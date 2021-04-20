ولي عهد أبوظبي: رسالة الأخوة الإنسانية مصدر قوتنا ومسؤوليتنا تجسيدها لخير البشرية

محمد الفلاح - الثلاثاء 20 أبريل 2021

أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن رسالة الأخوة الإنسانية والتسامح هي مصدر قوتنا، مشدداً سموه على أن مسؤوليتنا جميعاً تجسيد هذه المعاني لأجل خير البشرية.



وقال على «تويتر» معلقاً على متابعته أولى محاضرات مجلس محمد بن زايد الرمضانية بعنوان «الأخوة الإنسانية والتسامح: رسالة الأديان»: «هذه الرسالة مصدر قوتنا وتميّز تجربتنا خلال الخمسين عاماً الماضية، ومسؤوليتنا جميعاً تجسيد هذه المعاني لأجل خير البشرية.. علينا أن نترك لأجيال المستقبل عالماً من دون أحقاد وكراهية».

وشهد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي المحاضرة التي استضافها المجلس «عن بُعد».