شكرا لقرائتكم خبر عن 10 إصابات جديدة بكورونا في الصين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الثلاثاء أنها تلقت تقارير عن تسجيل عشر إصابات جديدة مؤكدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني يوم أمس.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن اللجنة القول في تقريرها اليومي إن إحدى الإصابات الجديدة محلية العدوى بينما البقية قادمة من الخارج.

ولم يتم الإبلاغ عن حالات وفاة مرتبطة بالمرض أمس.

وحتى يوم أمس، بلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني 90520 حالات، بينها 311 مصابا لا يزالون يتلقون العلاج، خمسة منهم في حالة حرجة.

وبلغ إجمالي عدد المتعافين 85573 ، فيما استقر عدد الوفيات عند 4636 حالة.