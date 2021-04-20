الاطاحة بعصابة لترويج المخدرات في احدى مناطق البصرة

وذكرت الوكالة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "وبعد ورود معلومات عن وجود عصابة لتروج المخدرات في منطقة الهارثة (شمال شرقي البصرة)، تم على الفور تشكيل قوة من شعبة مخدرات الهارثة".

واضاف انه "وبعد التحري وجمع المعلومات تمت مداهمتهم والقاء القبض على كافة افراد العصابة المكونة من ٣ متهمين وضبط بحوزتهم مواد مخدرة على شكل اكياس صغيرة مُعده للترويج كما تم ضبط ادوات تعاطي المخدرات وميزان الكتروني".



ولفتت الوكالة بحسب البيان الى انه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم واحالتهم الى القضاء لينالو جزاءهم العادل".