الرافدين يحدد فروعه المشمولة بالسلف للموظفين ومنتسبي الداخلية

ودعا المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد للسومرية نيوز، "الموظفين ومنتسبي الداخلية الى مراجعة الفروع التي تم تحديدها لترويج معاملات الحصول على السلفة بعد توفر التخصيص المالي لهذه الفروع".

وأشار المصرف في بيانه الى انه "تم ايقاف العمل بمنح السلف في الفرع الرئيسي مع اتخاذ الاجراءات الوقائية من كورونا وتم تعويض ذلك بفروع عدة.



وأوضح المصرف، أن الفروع هي: "فرع الباب الشرقي - فرع حي العامل - فرع الخنساء- فرع براثا- فرع القصر الابيض- فرع المعرفة- فرع المشتل- فرع الخلفاء- فرع الخضراء- فرع المصافي - فرع الحي العربي- فرع القدس- فرع سبع قصور - فرع الاعظمية - فرع الشعب - فرع باب المعظم".