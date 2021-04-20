كورونا في 24 ساعة| الحكومة تستعد للموجة الثالثة.. وسبب ارتفاع الإصابات في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة والسكان، الإثنين، عن خروج 333 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 163812 حالة حتى اليوم.

ويرصد "الخليج 365"، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:

ارتفاع جديد.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الاثنين

تحسبًا لموجة كورونا الثالثة.. رئيس الوزراء يوجّه بتوفير 3 ملايين لتر أكسجين طبي مسال

الموجة الثالثة لكورونا.. لماذا ارتفعت الإصابات في سوهاج؟

المرحلة الثالثة من كورونا بين العائلات.. تصريحات جديدة لمستشار الرئيس عن الوباء

"صحة شمال سيناء" تسجل 4 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا

رئيس معهد روبرت كوخ الألماني: لا يممكنا القضاء على كورونا

بدء اجتماع المجموعة الطبية لمواجهة كورونا برئاسة مدبولي

السعودية: إغلاق 33 مسجدًا مؤقتًا بعد ثبوت إصابات كورونا بين المصلين

الموجة الثالثة لكورونا.. لماذا ارتفعت الإصابات في سوهاج؟

فايزر تتراجع عن شروطها لتوريد لقاح كورونا إلى جنوب أفريقيا

إفريقيا تسجل 4 ملايين و430 ألف إصابة و118 ألف حالة وفاة بكورونا

تطعيم ٣١٢٤ شخصًا بلقاح كورونا في دمياط

17 مصابًا بكورونا في كفرالشيخ

الصحة العالمية: تسجيل عدد قياسي من حالات كورونا خلال أسبوع

بلغاريا توقف إعطاء لقاح أسترازينيكا للنساء تحت سن الستين

تركيا: تسجيل 341 وفاة و55 ألفا و149 إصابة جديدة بكورونا

أكثر من ربع سكان الولايات المتحدة حصلوا على جرعتي اللقاح ضد "كورونا"

السعودية: تسجيل 15 حالة تجلط بالدم من لقاح أسترازينيكا

المملكة المتحدة: أكثر من 10 ملايين شخص تلقوا الجرعة الثانية من "لقاح كورونا"

الصحة العالمية: لدينا أدوات للسيطرة على جائحة "كورونا" خلال أشهر

"الصحة العالمية" توصي بعدم فرض شرط "التطعيم ضد كورونا" للسماح بالسفر

فايزر تقدم 100 مليون جرعة إضافية من لقاح كورونا للاتحاد الأوروبي

روسيا تعلن بلوغ فعالية "سبوتنيك V" نسبة 97.6%

وزيرة الصحة: مفاوضات مع روسيا للحصول على لقاح "سبوتنيك V"

كورونا اليوم: جينات بشرية تقاوم العدوى.. وعقار جديد يحارب الفيروس