فيسبوك تستعد لعنف محتمل مع صدور حكم بحق الشرطي المتهم بقتل فلويد

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):

ذكرت شركة فيسبوك يوم الاثنين أنها تستعد لعنف محتمل قبل صدور حكم في محاكمة الشرطي السابق ديريك شوفين، المتهم بقتل جورج فلويد.

وقالت شركة التواصل الاجتماعي العملاقة إنها تستعد لتحديد وحذف دعوات من منصتيها لجلب أسلحة إلى مناطق في مدينة مينيابوليس الواقعة بولاية مينيسوتا التي تجري فيها المحاكمة، والتي اعتبرتها مؤقتا موقعا شديد الخطورة.

وقالت فيسبوك في بيان: "تعمل فرقنا على مدار الساعة للبحث عن تهديدات محتملة داخل وخارج فيسبوك وإنستجرام حتى نتمكن من حماية الاحتجاجات السلمية والحد من المحتوى الذي يمكن أن يؤدي إلى اضطرابات مدنية أو عنف".

كما قالت إنها ستتخذ "خطوات إضافية للحد من المعلومات المضللة".

وأنهى المحامون في محاكمة شوفين مرافعاتهم الختامية يوم الاثنين، وسلموا المحلفين قضية أثارت احتجاجات حاشدة ضد العنصرية وعنف الشرطة في الولايات المتحدة. وهناك انتظار بلهفة لنتيجة المحاكمة.

ويواجه شوفين ، وهو رجل أبيض ، اتهامات من بينها القتل من الدرجة الثانية الذى يعاقب عليه بالسجن لمدة تصل إلى 40 عاما في ولاية مينيسوتا.

وتشمل تهم أخرى القتل من الدرجة الثالثة، الذي يصل عقوبته إلى السجن لمدة 25 عاما، والقتل غير العمد من الدرجة الثانية، مما قد يصل به إلى حكم بالسجن 10 أعوام.

وتوفي فلويد، وهو رجل من أصول أفريقية، في 25 مايو 2020 في مينيابوليس بعد اعتقاله للاشتباه في دفعه بعملة مزيفة بقيمة 20 دولار.

ويتهم الادعاء شوفين بالمسؤولية عن وفاة فلويد بينما أشار دفاع الشرطى السابق إلى سوء صحة فلويد وآثار للمخدرات فى دمه .​