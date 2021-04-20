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الرياض.. القبض على شخصين اعتديا على حارس أمن بأحد المحلات التجارية

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  • ابوظبي - سيف اليزيد - اليوم 08:04
عربي ودولي

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نقلت وكالة الأنباء (واس) عن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر من خلاله اعتداء شخصين على أحد أفراد الحراسات الأمنية المدنية بالضرب، أثناء تأديته لعمله في أحد المحال التجارية بمحافظة الخرج، فقد أسفرت المتابعة الأمنية،عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المحافظة من تحديد هويتهما والقبض عليهما، وهما مواطنان في العقد الرابع من العمر، واتضح أن سبب الاعتداء منعهما من دخول المحل لعدم التزامهما بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائة للحد من انتشار فيروس ، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

المصدر: وكالات

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محمد يوسف

محمد يوسف

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