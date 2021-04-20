علي باباجان يهاجم نظام أردوغان لفشل سياساته على مختلف الأصعدة

محمد الفلاح - الثلاثاء 20 أبريل 2021

شن حزب الديمقراطية والتقدم التركي المعارض، بزعامة علي باباجان، هجومًا على النظام الحاكم لفشل سياساته على مختلف الأصعدة.



وفي هذا الصدد حمّل باباجان، نائب رئيس الوزراء الأسبق، نظام الرئيس رجب طيب أردوغان، مسؤولية الفشل في التصدي لانتشار فيروس كورونا، مشيرًا إلى تقاعسه في القيام بمسؤولياته حيال المواطنين.

وأضاف باباجان مشددًا على أن "الشعب التركي سيُخرج الكارت الأحمر في صناديق الاقتراع لمن لم يتحملوا المسؤولية".

تصريحات المعارض التركي جاءت بعد أن أعلنت وزارة الصحة تحديث خريطة مخاطر فيروس كورونا الخاصة بالبلاد، حيث تضمنت 58 ولاية ضمن الفئات الأكثر خطورة من حيث انتشار الوباء.

وأضاف باباجان أن الحكومة التركية تفرض القيود والغرامات على المواطنين الذين لا يمتثلون لقواعد التباعد الاجتماعي والتدابير الاحترازية ضد فيروس كورونا، في حين أنها لا تمتثل لتلك القواعد أو التدابير.

وأردف باباجان قائلا إنهم "يعاقبون المواطنين بالوباء، في حين أنهم لا يعرفون شيئًا عن قواعد التباعد الاجتماعي أو الإجراءات الاحترازية"، وشدد على أن الوضع يزداد سوءًا بسبب عدم اتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه الفيروس في الوقت المناسب.