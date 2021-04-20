كاتبة تركية تكشف عن جرائم نظام أردوغان ضد النساء

محمد الفلاح - الثلاثاء 20 أبريل 2021

قالت الكاتبة التركية إليف شفق للممثلة أنجلينا جولي في مقابلة نشرت في مجلة تايم إن انسحاب تركيا من معاهدة أوروبية تهدف إلى حماية المرأة من العنف نكسة كبيرة لها عواقب وخيمة على المرأة.



وقالJ شفق إن اتفاقية اسطنبول هي أكثر المعاهدات الدولية تقدما، والتي تحمي كل من هو عرضة للعنف، وقرار أنقرة الانسحاب منها يخبر الجناة أن "جرائمهم ستُشرّع".

وسحب أردوغان تركيا من اتفاقية اسطنبول لحقوق المرأة بأمر تنفيذي الشهر الماضي، في خطوة أثارت انتقادات شديدة من قبل حلفاء تركيا الغربيين وأدت إلى احتجاجات في جميع أنحاء البلاد.

وقالت شفق: "أعتقد أن هذه نكسة كبيرة، سيكون لها عواقب وخيمة على النساء والأطفال.

وأضافت: "كان هناك بالفعل تصعيد في حالات العنف الأسري في تركيا". "في وقت كانت فيه المرأة في أمس الحاجة إلى الحماية ، فإن الحكومة تفعل العكس تمامًا".

يأتي انسحاب تركيا من المعاهدة وسط تصاعد في العنف ضد النساء، مع جرائم قتل عنيفة لعدد من النساء هزت البلاد في صيف وخريف العام الماضي.